Российский посол и представитель МИД КНДР обсудили межкорейские переговоры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора и директор первого европейского департамента МИД КНДР Им Чхон Иль обсудили в пятницу в Пхеньяне межкорейские переговоры и двусторонние отношения, говорится в сообщении российской дипмиссии в КНДР, размещенном на аккаунте посольства в Facebook.
В посольстве РФ отметили, что посол и директор также обменялись мнениями по двусторонней повестке, включая вопросы подготовки плана мероприятий празднования 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.