Российский посол и представитель МИД КНДР обсудили межкорейские переговоры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора и директор первого европейского департамента МИД КНДР Им Чхон Иль обсудили в пятницу в Пхеньяне межкорейские переговоры и двусторонние отношения, говорится в сообщении российской дипмиссии в КНДР, размещенном на аккаунте посольства в Facebook.

"Директор информировал посла об основных положениях новогодней речи руководителя КНДР Ким Чен Ына с акцентом на ее внешнеполитическую часть. Содержащиеся в ней инициативы, направленные на достижение межкорейского согласия, были даны в контексте состоявшихся 9 января в Пханмунчжоме переговоров Севера и Юга на высоком уровне", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ отметили, что посол и директор также обменялись мнениями по двусторонней повестке, включая вопросы подготовки плана мероприятий празднования 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.