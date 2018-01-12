В ДНР ищут пути восстановления работы сотового оператора

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Специалисты Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики ищут альтернативные пути восстановления работы украинского сотового оператора "Vodafone Украина" на территории ДНР, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что в четверг из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина" на территории республики.

"Кабель поврежден на подконтрольной Украине территории. По нашей информации, с той стороны ВСУ не дают восстанавливать. Сейчас ищем альтернативные пути восстановления работы", — сказали в пресс-службе Минсвязи ДНР.

В ведомстве отметили, что из-за повреждения кабеля без украинской сотовой связи остались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Прогнозировать сроки восстановления работы "Vodafone Украина" на территории ДНР и ЛНР в министерстве пока не берутся.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил украинский оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.