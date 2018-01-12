Генпрокуратура повторно потребовала у Греции выдачи Винника

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратура РФ повторно затребовала у Греции выдачи россиянина Александра Винника, которого обвиняют в США в отмывании денег через биржу криптовалют, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

В США Винника обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e, ему грозит 55 лет тюрьмы. В декабре Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина в США. Окончательное решение по этому делу должен вынести министр юстиции Греции.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации намерена добиваться выдачи Винника А.В. на российскую территорию, 25.12.2017 в министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение", — говорится в ответе российского надзорного ведомства.

По данным пресс-службы, Генпрокуратура РФ направила Греции предыдущий запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности 18 августа 2017 года. Одновременно Греции поступил запрос Минюста США об экстрадиции Винника на американскую территорию "в связи с выдвинутым обвинением за предполагаемую международную схему отмывания денег, в том числе полученных в результате взлома биткоин-биржи Mt. Gox".

Как сообщает пресс-служба, судебные органы Греции признали обоснованными запросы о выдаче как российской, так и американской стороне. "Вместе с тем, окончательное решение о выдаче лица той или иной стороне относится к компетенции министерства юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики, и до настоящего времени такое решение греческим компетентным органом не принято", — уточняет ГП.