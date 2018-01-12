Из американского Монтесито эвакуируют десять тысяч человек из-за селей

Сотрудники спасательных служб несут женщину, спасенную из дома, рухнувшего после оползня в Монтесито, штат Калифорния, США. 9 января 2018

Сотрудники спасательных служб несут женщину, спасенную из дома, рухнувшего после оползня в Монтесито, штат Калифорния, США. 9 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти округа Санта-Барбара в Калифорнии в четверг вечером объявили обязательную эвакуацию для жителей города Монтесито в связи со сходом селевых потоков и наводнениями, вызванными сильными ливнями, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на странице округа.

"Новое постановление о принудительной эвакуации объявлено для Монтесито, начиная с 18.00 по местному времени (05.00 мск пятницы)", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу пожарной службы округа, эвакуация затронет большую часть Монтесито, за исключением небольшой зоны на юго-востоке. Он добавил, что эвакуация коснется порядка 10 тысяч человек.

Как говорится в пресс-релизе, жители Монтесито не смогут вернуться домой в течение "одной-двух недель".

Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей, восемь человек остаются пропавшими без вести.

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Пострадавших ищут спасатели и собаки.