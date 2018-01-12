Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать сто лет санкций

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. КНДР не испытает трудностей, даже если "враги введут санкции на десять и на сто лет", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
Он добавил, что это стало возможно благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики.
Также Ким Чен Ын отдал распоряжение выплатить ученым денежные вознаграждения.
Северная Корея третьего сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В Токио и Сеуле оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.