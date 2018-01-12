Грузовой самолет съехал на грунт в аэропорту Алма-Аты

АЛМА-АТА, 12 янв – РИА Новости. Грузовой самолет MD-11 американской транспортно-логистической компании UPS съехал на грунт во время руления после посадки в аэропорту Алма-Аты, воздушное судно повреждений не получило, сообщил РИА Новости руководитель международного аэропорта Алма-Аты Айбол Бекмухамбетов.

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня, когда в городе шел снегопад.

"Самолет приземлился, остановился. Потом дорогу потерял и вместо того, чтобы порулить вправо по огням, он порулил прямо… Было заснеженное поле, и он порулил не туда, (проехал по грунту – ред.) метров 20. Вытащили, никаких повреждений нет, никакого аэропорту ущерба нет", — сказал Бекмухамбетов.

По словам собеседника агентства, пилот признал свою ошибку и подтвердил, что из-за снегопада не заметил машину сопровождения, которая указывала ему направление движения.

Самолет разгрузился, его вылет намечен на 16.00 (13.00 мск) пятницы, добавил глава аэропорта.

Бекмухамбетов подчеркнул, что произошедшее нельзя квалифицировать как авиационный инцидент или выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. "Если бы он на скорости начал тормозить и проскочил, то это было бы выкатыванием. А это называется просто — порулил не туда", — заявил он.