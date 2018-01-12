В ЛНР заявили, что силовики два раза за сутки обстреляли республику

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы (АГС и СПГ)", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Логвиново. Всего по территории республики было выпущено порядка 55 снарядов, сообщили в Народной милиции.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки девять раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "девять обстрелов сил АТО". "Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое — получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-ти и 82-милимметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Новолуганского и Новозвановки. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120-ти и 82-милимметровых минометов у Широкина, Гнутова, Лебединского и Песков.

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