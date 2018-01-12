В Мексике не согласились с заявлением Трампа об оплате стены на границе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо опроверг заявления президента США Дональда Трампа, что Мексика оплатит строительство стены на границе между государствами.

Ранее Трамп в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что Мексика может оплатить строительство стены на границе с США опосредованно — через новый договор НАФТА.

"Президент Мексики Энрике Пенья Ньето был предельно ясным: Мексика никогда не заплатит за эту стену", — написал Гуахардо в своем микроблоге в Twitter.

Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за который, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически отказываются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.