Facebook изменит порядок формирования новостной ленты

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о грядущих изменениях в политике сайта, направленных на укрепление межличностного общения и уменьшение контента от публичных пользователей.

"Я изменил цель для наших рабочих групп с концентрации на том, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия… Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По его словам, количество постов от компаний, брендов и СМИ уменьшится, а их содержание также должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".

"Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", — заключил Цукерберг.