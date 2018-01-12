МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наращивание Китаем инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, не должно оставаться без ответа со стороны американских властей. Такое мнение озвучили эксперты на заседании Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам, сообщает Space News.

Так, конгрессмен Дуг Ламборн, заявил, что спутниковая отрасль Китая растет "угрожающими темпами" — за последние два года на заводах в КНР было произведено 40 космических аппаратов.

По словам эксперта Центра азиатских исследований Дина Ченга, Пекин активно занимает нишу дешевых спутников. В результате, такие страны, как Нигерия, Боливия и Венесуэла могут покупать китайские аппараты по низким ценам, которые не может предложить ни один другой производитель. Это угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи, считает аналитик.

Кроме того, Ченг подчеркивает, что раньше Китай фокусировался на законном и незаконном приобретении технологий, в то время как сейчас Пекин активно вкладывается в собственные разработки. Это, по мнению эксперта, не только позволит КНР сократить отставание от зарубежных конкурентов, но и даст возможность "задавать тон технологической гонке".

В то же время конгрессмен Элис Стефаник отметила, что сейчас нельзя говорить о том, что технологическое доминирование Китая является предрешенным. Однако, по ее словам, достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону.

Ранее сообщалось, что Китай планирует к 2020 году сформировать глобальную навигационную систему из 35 спутников Beidou-3, что превратит КНР в третью после России и США страну в мире с собственной подобной системой. В 2018 году Китай планирует запустить более десяти навигационных спутников Bedou-3.