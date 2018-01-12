Илон Маcк случайно пришел на секс-вечеринку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Представитель Илона Маска, главы американских компаний SpaceX и Tesla, в интервью Business Insider заявил, что бизнесмен летом прошлого года посетил вечеринку в доме предпринимателя Стива Джурветсона в Калифорнии.

Ранее издание Vanity Fair опубликовало отрывок еще не опубликованной книги Эмили Чанг "Бротопия". В тексте утверждалось, что посетители той вечеринки употребляли наркотики и устроили оргию.

Илон Маск, по словам его представителя, принял мероприятие за "костюмированный корпоратив". "Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи после того, как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниям. Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами, а не "секс-вечеринка"", — рассказал представитель Маска.