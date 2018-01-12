МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", — сказал Воронченко. По его мнению, за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства", подчеркнул командующий украинских ВМС.

Воронченко также утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована. По его словам, из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Кроме того, корвет "Луцк" был на ремонте, "но был практически отремонтирован", заявил командующий ВМС.

Готова передать

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику, оставшиеся в Крыму. "Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу, сказал Путин.

Российско-украинские отношения

Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.

"По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. После воссоединения Крыма с Россией Москва передала Киеву, по данным минобороны Украины, 429 единиц вооружения и военной техники, в том числе – 13 кораблей, катеров и судов. В середине апреля 2014 года после начала конфликта в Донбассе передачу техники приостановили.