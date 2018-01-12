Прокурор расследует дело в отношении губернатора Миссури, изменившего жене

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Прокурор города Сент-Луис в Миссури начал расследование в отношении губернатора штата Эрика Грейтенса, признавшегося в супружеской измене.

В среду вечером Грейтенс и его жена выступили с совместным заявлением, где говорилось, что политик был неверен в браке еще до избрания губернатором. Сообщалось, что пара решила эту ситуацию "частным образом". Губернатор отверг заявления бывшего мужа своей любовницы, что женщину шантажировали.

"Обвинения в адрес губернатора Грейтенса вызывают серьезное беспокойство. Я решил открыть официальное расследование для проверки его действий. Исключительно важно, чтобы жители Сент-Луиса и всего штата могли доверять своим лидерам", — говорится в заявлении прокурора.

Грейтенс считается одним из перспективных политиков-республиканцев. Он не планирует переизбираться на пост губернатора в 2020 году.

В США супружеская измена считается крупным промахом для политика и часто приводит к отставке или мешает политической карьере.