На Украине признали, что закон о языковых квотах не оправдал ожиданий

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении не оправдал надежд. Об этом говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В документе говорится, что ряд каналов оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечив соблюдение законодательных требований. В Нацсовете объяснили, что причиной этому стал переходный период, предусмотренный законом, который продлится до октября 2018 года. "Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, обучили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта", — заявили в ведомстве.

Совет призвал Верховную Раду пересмотреть законы, чтобы переходный период завершился не позднее чем в марте. Это убережет зрителя от "получения неграмотного и непрофессионального контента", заявили в ведомстве.

Закон об увеличении доли государственного языка на телевидении вступил в силу в октябре 2017 года. Власти страны утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.