Премьер Косово получил паспорт гражданина Албании

БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай и его супруга Анита получили паспорта граждан Албании. Об этом сам Харадинай сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарю албанское государство, это чрезвычайная честь получить сегодня паспорт Республики Албания", — написал косовский премьер.

Харадинай находился в Албании с рабочим визитом в четверг. По данным информационного портала на албанском языке lajmi.net, заявку на получение албанского паспорта косовский премьер подал тремя днями ранее.

Эта новость вызвала поток критики в адрес главы правительства в самом Косово, поскольку самопровозглашенная республика в плане визового режима гораздо более изолирована в сравнении с Албанией, и с получением "удобного" для загранпоездок паспорта Харадинай поставил себя в привилегированное положение относительно простых граждан Косово.

Албанское гражданство было предоставлено Харадинаю в соответствии со специальным указом бывшего президента Албании Буяра Нишани от апреля 2017 года.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Не признают косовский суверенитет Сербия, Россия и многие другие государства, утверждая, что он нарушает нормы международного права.