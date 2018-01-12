Президент Мексики оптимистично настроен относительно переговоров по НАФТА

МЕХИКО, 12 янв – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето с оптимизмом смотрит на будущее переговоров по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), об этом он заявил в ходе ежегодной встречи с послами и консулами Мексики.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты выйдут из НАФТА, если оно не будет пересмотрено. Президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по НАФТА.

"Я уже говорил раньше, что оптимистично смотрю на возможность достичь соглашения, которое принесет выгоду всем трем странам-участницам", – сказал Пенья Ньето.

Мексиканский президент отметил также, что вне зависимости от итогов переговоров США, Канада и Мексика останутся близкими партнерами в свете их соседства, наличия больших торговых, социальных и культурных связей.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.