Самолет Ryanair вынужденно сел в Испании из-за двух пьяных пассажиров

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту, сообщает издание Pais.

По данным газеты, самолет следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте.

Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер из-за "агрессивного поведения" двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, самолет совершил посадку в 16.00 (18.00 мск). Сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров".

После инцидента самолет доставил пассажиров в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.