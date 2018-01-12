МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников", пишет издание Politico.
Сообщается, что группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.
"Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-гадюшников", — приводит издание реакцию Трампа на предложение законодателей. Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с премьер-министром которой Эрной Сольберг Трамп встречался в среду.
Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.