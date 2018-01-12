Послы РФ и США встретились в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу со своим американским коллегой, послом США в РФ Джоном Хантсманом.

Совместная фотография двух дипломатов опубликована в четверг на странице российской дипмиссии в сети микроблогов Twitter.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ, встреча Антонова и Хантсмана стала для них первой. О содержании беседы не сообщается. Из опубликованной фотографии можно сделать вывод, что встреча состоялась в резиденции российского посла в центре Вашингтона.

Антонов был назначен на должность главы дипмиссии в августе 2017 года, Хантсман занял свой пост в октябре того же года. В настоящее время американский посол находится в столице США для консультаций. Известно, что он проводил встречи в конгрессе и госдепартаменте.