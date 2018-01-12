Американский сенатор Коркер заявил, что готов встретиться с Антоновым

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер сообщил РИА Новости, что готов провести встречу с послом РФ в США Анатолием Антоновым, если такое предложение поступит.

"Он просил встретиться со мной? Я не в курсе этого", — сообщил сенатор.

Отвечая на вопрос, готов ли он провести такую встречу, Коркер сообщил, что "мы встречаемся с послами из всех стран, и я не знаю причин, по которым я бы не встретился с ним, если они запросят".

Как сообщили РИА Новости в посольстве России в США, "аппарат Коркера давал согласие на встречу в октябре, но за один день до намеченной даты попросил её перенести".

"Новых предложений с тех пор не поступало", — подчеркнули в дипмиссии.