Мэй назвала приоритетную тему для Британии на переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Финансовый сектор Великобритании и рабочие места на нем являются приоритетом в переговорах с Евросоюзом по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с банкирами в четверг, ее слова приводятся в распространенном после мероприятия сообщении представителя премьера.

Глава правительства также отметила, что британские власти планируют до конца марта договориться с Брюсселем об условиях переходного периода после Brexit.

В сообщении дополняется, что правительство Великобритании намерено поставить "интересы клиентов и налогоплательщиков в центр переговоров о будущих регуляторных отношениях между Британией и ЕС".

В обсуждении будущего финансового сектора принимали участие главы таких банков, как Goldman Sachs, HSBC, UBS и других финансовых организаций.

По итогам 2016-2017 финансового года британский банковский сектор, в котором занято более миллиона человек, внес в бюджет страны налогов на 72 миллиарда фунтов стерлингов.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.