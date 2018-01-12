СМИ: полиция нашла все драгоценности, похищенные из отеля Ritz в Париже

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полицейские нашли все драгоценности стоимостью более 4 миллионов евро, которые грабители похитили из витрины знаменитого парижского отеля Ritz, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в среду вечером. Пятеро мужчин, "некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель. Они разбили витрину и украли дорогостоящие украшения, общая стоимость которых превышает 4 миллиона евро.

По данным телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.