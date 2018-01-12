Тиллерсон и глава МИД Германии обсудили Иран

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудили "дестабилизирующую деятельность Ирана", сообщил госдепартамент.

"Они обсудили репрессивные действия Ирана против протестующих и его дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении госдепартамента.

Отмечается, что министр иностранных дел Германии проинформировал госсекретаря о дискуссиях между евротройкой, ЕС и Ираном относительно этих вопросов, не относящихся к Совместному всеобъемлющему плану действий.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Всего в ходе беспорядков, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.