Показания Иванки Трамп по "делу РФ" будут полезными, заявили в конгрессе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Замглавы комитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократ Адам Шифф считает, что показания дочери президента США Иванки Трамп в рамках расследования о "вмешательстве РФ" были бы "очень полезными", сообщает издание Politico.

"Я считаю, что ее показания в комитете могут быть очень полезными", — приводит газета слова конгрессмена. Он добавил, что необходимо допросить еще десятки свидетелей для полного понимания вопроса.

Конгрессмен не смог подтвердить, что возможный допрос Иванки Трамп вызван ее контактами с кем-то из участников встречи в Trump Tower. "Я думаю, что если существует достоверная информация о том, что Иванка Трамп контактировала с кем-либо из участников данной встречи во время ее проведения, она должна быть предоставлена", — цитирует Politico слова Шиффа.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с послом РФ в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США. Затем газета New York Times написала, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов.