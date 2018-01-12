Сенатор-республиканец призвал Трампа "наказать" Иран "за поведение"

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против Ирана и "наказать" страну за ее поведение, сообщил РИА Новости сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио.

Сенатор отметил, что не знает, какое президент примет решение в отношении возможного продления режима снятия санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Я считаю, что мы должны вводить санкции против Ирана за не относящуюся к ядерной сфере деятельность. Сам факт существование СВПД не дает Ирану иммунитет делать все, что они хотят. Но это то, как себя ведет Иран, что каким-то образом санкции против них из-за спонсорства терроризма являются нарушением СВПД. Это неверно", — сказал Рубио.

По его словам, "это не часть сделки", против которой он голосовал.

"Так что уважая СВПД, президент должен вводить дополнительные санкции против Ирана за ряд других вещей, которые они делают. И я надеюсь, что он это сделает", — подчеркнул Рубио.

Собеседник агентства выразил надежду, что США "смогут наказать" Иран за его поведение.

"И будь это санкции в рамках или вне СВПД, меня это не беспокоит, каким образом мы это будем делать. Но это должно произойти. Иран должен заплатить цену за свое поведение", — сказал он.