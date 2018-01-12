Сенатор-республиканец призвал Трампа "наказать" Иран "за поведение"

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против Ирана и "наказать" страну за ее поведение, сообщил РИА Новости сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио.
Сенатор отметил, что не знает, какое президент примет решение в отношении возможного продления режима снятия санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Я считаю, что мы должны вводить санкции против Ирана за не относящуюся к ядерной сфере деятельность. Сам факт существование СВПД не дает Ирану иммунитет делать все, что они хотят. Но это то, как себя ведет Иран, что каким-то образом санкции против них из-за спонсорства терроризма являются нарушением СВПД. Это неверно", — сказал Рубио.
По его словам, "это не часть сделки", против которой он голосовал.
Собеседник агентства выразил надежду, что США "смогут наказать" Иран за его поведение.
"И будь это санкции в рамках или вне СВПД, меня это не беспокоит, каким образом мы это будем делать. Но это должно произойти. Иран должен заплатить цену за свое поведение", — сказал он.