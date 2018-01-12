СМИ: десятки венесуэльцев пропали в море при попытке доплыть до Кюрасао

МЕХИКО, 12 янв – РИА Новости. Не менее 28 граждан Венесуэлы считаются пропавшими без вести после крушения плавательного средства, на котором они пытались добраться до берегов нидерландского острова Кюрасао, рассказал в четверг представитель полицейского корпуса карибского острова Регналь Луджин, слова которого приводит канал Univision.

Ранее сообщалось только о четырех погибших и найденных остатках лодки у берегов Кюрасао. "Мы нашли тела четырех человек без признаков жизни, двух женщин и двух мужчин", — цитирует канал заявление Луджина.

В свою очередь региональный директор сил гражданской обороны штата Фалькон в Венесуэле Хосе Монтано сообщил, что еще двум людям удалось добраться вплавь до Кюрасао после крушения плавсредства. Всего на лодке были 34 человека, уточняет канал.

На прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Это было сделано для борьбы с контрабандой и недопущения вывоза товаров из Венесуэлы.

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что сообщение не будет возобновлено до тех пор, пока не состоится встреча на высоком уровне с властями островов для выработки плана борьбы с торговой мафией и контрабандой венесуэльской продукции.