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"Украина — это проблема". Почему киевский режим не устраивает ЕС и США

08:0012.01.2018
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, УкраинаПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил признать пребывание Украины в составе СССР оккупацией. По его мнению, нынешнему Киеву следует провозгласить себя преемником Украинской народной республики (УНР), которая существовала в годы Гражданской войны в России. Это фантастическое, на первый взгляд, предложение имеет под собой прагматическое основание: нынешнюю Украину надо "переформатировать". Как хотят переделать бывшую советскую республику — в материале РИА Новости.

"Свадьба в Малиновке" 

Заявление Вятровича можно было бы счесть очередной "мечтой", но как раз к вопросам идеологии в Киеве подходят серьезно. История самой УНР по своей увлекательности полностью соответствует фабуле комедии "Свадьба в Малиновке". Украинскую народную республику сначала поддержали Германия и Австро-Венгрия.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Затем германские военные эту самостийную "державу" в рабочем порядке и упразднили. Центральную раду УНР разогнал немецкий военный патруль. Солдаты во главе с фельдфебелем вошли на заседание представительного органа, приказали всем поднять руки, обыскали собравшихся, а затем разогнали их по домам. Поводом для таких действий послужило то, что члены правительства УНР похитили с целью вымогательства банкира и миллионера Абрама Доброго. Затем опереточная "держава" возродилась уже в виде директории. После того как на территории современной Украины была установлена советская власть и провозглашена УССР, члены правительства УНР эмигрировали. В целях "использования в народном хозяйстве" эту организацию финансировали Франция, Польша и Чехословакия.

В 1992 году глава "УНР в изгнании" Мыкола Плавьюк передал президенту ставшей недавно независимой Украины Леониду Кравчуку регалии "народной республики" и грамоту о том, что Киев является преемником той самой "державы", провозглашенной в 1917 году. Кравчук дары принял, но нынешняя Украина свою "родословную" ведет все-таки от Украинской Советской Социалистической Республики, созданной большевиками. Всего этого Вятрович, как историк, имеющий ученую степень, не знать не может. При этом возглавляемый им украинский Институт национальной памяти — исполнительный орган правительства страны. То есть чиновник ставит под вопрос международную субъектность государства, на которое он работает.

Президент Украины Петр Порошенко и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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В 2016-м Верховная рада приняла совместно с польским сеймом декларацию об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. Зачем Варшаве нужна была эта инициатива — понятно. В 1939 году Польша потеряла включенные в состав Украинской ССР свои восточные земли. А вот украинские парламентарии по факту голосовали за документ, который может поменять границы страны. При этом Вятрович предлагал оформить преемственность Украины и УНР на законодательном уровне. Делает он это из идеологического ража или с далекоидущими целями — неважно. "Есть мнение", что пора менять формат постсоветской Украины.

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© РИА Новости
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Карта Украинской ССР

Главная плюшка Майдана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
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Происходит это на фоне явного охлаждения отношений между Киевом с одной стороны и Брюсселем, другими европейскими столицами и Вашингтоном — с другой. В декабре Еврокомиссия уже прямым текстом объяснила постмайданному правительству, что может отобрать главную плюшку, выданную за Майдан, — безвиз. Брюссель потребовал от Киева выполнить обязательства по борьбе с коррупцией. Аналогичные претензии украинским властям предъявляют и США. От Украины требуется создать "независимый" антикоррупционный суд, систему проверки электронных деклараций и так далее.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Климкин усомнился в намерении Евросоюза отменить безвиз с Украиной
Словом, ЕС и США вместе с ним хотят сделать политический класс Украины "прозрачным" — подотчетным и управляемым. А украинские элиты этому сопротивляются: между "старыми" и "новыми" правоохранительными органами идет уже неприкрытая борьба. Еще в мае группа евродепутатов, которые с юмором нарекли себя "Друзьями Украины", направила письмо украинским президенту и премьер-министру, а также спикеру Рады. В нем высшим лицам государства ставилось на вид, что они недостаточно борются с нелегальными доходами чиновников. 

В декабре 2017-го командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в ходе визита во Львов отметил, что поддержка Незалежной со стороны Запада не вечна. "Она не сохранится, если мы не будем видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ", — объяснил он. Генерал намекнул, что в этом случае в Европе и США появится "усталость от Украины".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКомандующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на пресс-конференции во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на пресс-конференции во Львове

Ранее в 2017-м даже не усталость, а открытое раздражение от Украины продемонстрировали ее ближайшие соседи. У Венгрии и Польши возмущение вызвал новый закон об образовании, который фактически украинизировал школу. Будапешт пообещал, что потребует пересмотреть из-за этого соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом и вообще будет всячески препятствовать движению Киева в ЕС. Варшава же заявила, что с Бандерой (лидером ОУН* Степаном Бандерой) Украина в Европу не попадет. А в августе появилась информация о том, что на польских паспортах может появиться вид Львова — Лычаковское кладбище в этом городе. На протесты украинского МИД польское МВД ответило, что были просто выбраны "места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году". Позднее от идеи с изображением Львовского кладбища отказались, но сама ситуация показательна.

© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017
© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI
Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017

"Украина — проблема европейской безопасности"

Очевидно, что ситуация в отношениях между Украиной и "заинтересованными лицами" если и не дошла до состояния "надо что-то делать", то весьма близка к нему. Вопрос в том, что у этих самых "лиц" очень разнообразные мнения и представления по поводу будущего бывшей советской республики. "Украина сегодня — это проблема европейской безопасности. Не только ее соседей и Восточной Европы, а всей Европы. Она сегодня является орудием чьих-то политических интересов. Это можно изменить. Если в Киеве ответят на вопрос: хотим ли сами кем-то быть, сами играть в эту игру? Но тогда надо не просто ждать от Европы или США средства и поддержку, но и что-то делать самим", — отмечает венгерский политолог Габор Штир, член Валдайского клуба, заведующий отделом внешней политики Magyar Nemzet.

Посол США на Украине Мари Йованович. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Посол США призвала Киев делом доказать приверженность борьбе с коррупцией

Одним из возможных выходов из сегодняшней ситуации, по мнению эксперта, может быть регионализация или федерализация Украины. Это было бы выгоднее всем соседям страны. Ведь именно разность регионов — историческая, этническая и экономическая — и является основной проблемой ее внутренней политики. "Без регионализации и федерализации Украина не сможет нормально развиваться. Но пока это невозможно даже в среднесрочной перспективе. Попытки поднять такие вопросы воспринимаются как сепаратизм. Однако та ситуация, которая сложилась сегодня, — это тупик. Надо это перешагнуть и смотреть в будущее. Если точнее — надо было бы", — говорит Штир.

Настоящее Украины, судя по всему, не устраивает никого. Поэтому проекты ее будущего, составленные по принципу "все будет, как раньше", тоже мало кому нравятся. Очевидно, поэтому и появляются фантастические, на первый взгляд, планы — от переучреждения страны на основе опереточной "державы" до ее приведения в соответствие с региональными границами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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