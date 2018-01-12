"Украина — это проблема". Почему киевский режим не устраивает ЕС и США

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил признать пребывание Украины в составе СССР оккупацией. По его мнению, нынешнему Киеву следует провозгласить себя преемником Украинской народной республики (УНР), которая существовала в годы Гражданской войны в России. Это фантастическое, на первый взгляд, предложение имеет под собой прагматическое основание: нынешнюю Украину надо "переформатировать". Как хотят переделать бывшую советскую республику — в материале РИА Новости.

"Свадьба в Малиновке"

Заявление Вятровича можно было бы счесть очередной "мечтой", но как раз к вопросам идеологии в Киеве подходят серьезно. История самой УНР по своей увлекательности полностью соответствует фабуле комедии "Свадьба в Малиновке". Украинскую народную республику сначала поддержали Германия и Австро-Венгрия.

Затем германские военные эту самостийную "державу" в рабочем порядке и упразднили. Центральную раду УНР разогнал немецкий военный патруль. Солдаты во главе с фельдфебелем вошли на заседание представительного органа, приказали всем поднять руки, обыскали собравшихся, а затем разогнали их по домам. Поводом для таких действий послужило то, что члены правительства УНР похитили с целью вымогательства банкира и миллионера Абрама Доброго. Затем опереточная "держава" возродилась уже в виде директории. После того как на территории современной Украины была установлена советская власть и провозглашена УССР, члены правительства УНР эмигрировали. В целях "использования в народном хозяйстве" эту организацию финансировали Франция, Польша и Чехословакия.

В 1992 году глава "УНР в изгнании" Мыкола Плавьюк передал президенту ставшей недавно независимой Украины Леониду Кравчуку регалии "народной республики" и грамоту о том, что Киев является преемником той самой "державы", провозглашенной в 1917 году. Кравчук дары принял, но нынешняя Украина свою "родословную" ведет все-таки от Украинской Советской Социалистической Республики, созданной большевиками. Всего этого Вятрович, как историк, имеющий ученую степень, не знать не может. При этом возглавляемый им украинский Институт национальной памяти — исполнительный орган правительства страны. То есть чиновник ставит под вопрос международную субъектность государства, на которое он работает.

В 2016-м Верховная рада приняла совместно с польским сеймом декларацию об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. Зачем Варшаве нужна была эта инициатива — понятно. В 1939 году Польша потеряла включенные в состав Украинской ССР свои восточные земли. А вот украинские парламентарии по факту голосовали за документ, который может поменять границы страны. При этом Вятрович предлагал оформить преемственность Украины и УНР на законодательном уровне. Делает он это из идеологического ража или с далекоидущими целями — неважно. "Есть мнение", что пора менять формат постсоветской Украины.

Главная плюшка Майдана

Происходит это на фоне явного охлаждения отношений между Киевом с одной стороны и Брюсселем, другими европейскими столицами и Вашингтоном — с другой. В декабре Еврокомиссия уже прямым текстом объяснила постмайданному правительству, что может отобрать главную плюшку, выданную за Майдан, — безвиз. Брюссель потребовал от Киева выполнить обязательства по борьбе с коррупцией. Аналогичные претензии украинским властям предъявляют и США. От Украины требуется создать "независимый" антикоррупционный суд, систему проверки электронных деклараций и так далее.

Словом, ЕС и США вместе с ним хотят сделать политический класс Украины "прозрачным" — подотчетным и управляемым. А украинские элиты этому сопротивляются: между "старыми" и "новыми" правоохранительными органами идет уже неприкрытая борьба. Еще в мае группа евродепутатов, которые с юмором нарекли себя "Друзьями Украины", направила письмо украинским президенту и премьер-министру, а также спикеру Рады. В нем высшим лицам государства ставилось на вид, что они недостаточно борются с нелегальными доходами чиновников.

В декабре 2017-го командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в ходе визита во Львов отметил, что поддержка Незалежной со стороны Запада не вечна. "Она не сохранится, если мы не будем видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ", — объяснил он. Генерал намекнул, что в этом случае в Европе и США появится "усталость от Украины".

Ранее в 2017-м даже не усталость, а открытое раздражение от Украины продемонстрировали ее ближайшие соседи. У Венгрии и Польши возмущение вызвал новый закон об образовании, который фактически украинизировал школу. Будапешт пообещал, что потребует пересмотреть из-за этого соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом и вообще будет всячески препятствовать движению Киева в ЕС. Варшава же заявила, что с Бандерой (лидером ОУН* Степаном Бандерой) Украина в Европу не попадет. А в августе появилась информация о том, что на польских паспортах может появиться вид Львова — Лычаковское кладбище в этом городе. На протесты украинского МИД польское МВД ответило, что были просто выбраны "места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году". Позднее от идеи с изображением Львовского кладбища отказались, но сама ситуация показательна.

© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017 © AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017

"Украина — проблема европейской безопасности"

Очевидно, что ситуация в отношениях между Украиной и "заинтересованными лицами" если и не дошла до состояния "надо что-то делать", то весьма близка к нему. Вопрос в том, что у этих самых "лиц" очень разнообразные мнения и представления по поводу будущего бывшей советской республики. "Украина сегодня — это проблема европейской безопасности. Не только ее соседей и Восточной Европы, а всей Европы. Она сегодня является орудием чьих-то политических интересов. Это можно изменить. Если в Киеве ответят на вопрос: хотим ли сами кем-то быть, сами играть в эту игру? Но тогда надо не просто ждать от Европы или США средства и поддержку, но и что-то делать самим", — отмечает венгерский политолог Габор Штир, член Валдайского клуба, заведующий отделом внешней политики Magyar Nemzet.

Одним из возможных выходов из сегодняшней ситуации, по мнению эксперта, может быть регионализация или федерализация Украины. Это было бы выгоднее всем соседям страны. Ведь именно разность регионов — историческая, этническая и экономическая — и является основной проблемой ее внутренней политики. "Без регионализации и федерализации Украина не сможет нормально развиваться. Но пока это невозможно даже в среднесрочной перспективе. Попытки поднять такие вопросы воспринимаются как сепаратизм. Однако та ситуация, которая сложилась сегодня, — это тупик. Надо это перешагнуть и смотреть в будущее. Если точнее — надо было бы", — говорит Штир.

Настоящее Украины, судя по всему, не устраивает никого. Поэтому проекты ее будущего, составленные по принципу "все будет, как раньше", тоже мало кому нравятся. Очевидно, поэтому и появляются фантастические, на первый взгляд, планы — от переучреждения страны на основе опереточной "державы" до ее приведения в соответствие с региональными границами.



*Экстремистская организация, запрещенная в России.