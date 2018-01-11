Трамп "продал" Норвегии самолеты из компьютерной игры

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг по ошибке заявил, что Вашингтон продал скандинавской стране самолеты, существующие лишь в компьютерной игре, пишет Sputnik International.

"В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35", — заявил американский лидер, подчеркнув, что стоимость заказа составила 10 миллиардов долларов. Однако, первый из упомянутых Трампом самолетов существует исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.

Очевидно, Трамп неправильно прочитал запись о том, что США должны поставить Норвегии 52 самолета F-35.

Оговорка американского президента не осталось незамеченной пользователями соцсетей, которые в шутку стали делать предположения о внешнем виде "новейшего самолета".

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.

"Эксклюзивное фото этого нового потрясающего самолета", — написал в Twitter пользователь @unfairunbalancd.

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10 января 2018 г.

"Возможности F-52 действительно впечатляют", — отметил @APHClarkson, прикрепив к записи кадр из "Звездных войн".