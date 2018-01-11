США не комментируют получение Ассанжем гражданства Эквадора

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США не комментируют получение основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем гражданства Эквадора.

"Это касается его лично и Эквадора", — сказал журналистам замгоссекретаря Стив Голдстейн.

Он также не стал говорить, планируют ли США арестовать Ассанжа. "Мы не обсуждаем вопрос о том, планируем ли мы привезти господина Ассанжа в США", — заявил он.

Как ранее рассказала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, основатель портала WikiLeaks Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.