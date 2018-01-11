Минфин США пообещал новые санкции против РФ в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США работают над санкциями в отношении РФ в рамках "Закона о противодействии противникам Америки", заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем", — сказал Мнучин.

Обе палаты конгресса США приняли данный закон подавляющим большинством в июле прошлого года. Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года. Данный документ подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. Противники Трампа неоднократно вменяли ему в вину то, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.