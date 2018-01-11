ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США хотят, чтобы ООН составила список судов, нарушающих санкции по КНДР, для введения запрета на их заход в порты, заявил журналистам на брифинге директор по политическому планированию госдепа США Брайан Хук.

"Нам нужно делать больше в отношении тех судов, которые вовлечены в незаконную деятельность в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы надеемся, что ООН сможет перечислить некоторые из судов для запрета на остановку в портах. Мы думаем, что это продемонстрирует серьезность, если мы начнем перечислять эти суда, чтобы против них был введен запрет на заход в порты", — сказал он.

По его словам, США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере по КНДР возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января.

Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что для участия во встрече в Ванкувере также направится глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.