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В мире

В ВМС Украины ответили на слова Путина о передаче кораблей из Крыма

23:2711.01.2018
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© AFP 2017 / Alexey KravtsovФлагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный. Архивное фото.Флагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный. Архивное фото.
© AFP 2017 / Alexey Kravtsov

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма‍

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", — сказал Воронченко. По его мнению, за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства", подчеркнул командующий украинских ВМС.

Воронченко также утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована. По его словам, из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль Константин Ольшанский. Кроме того, корвет Луцк был на ремонте, "но был практически отремонтирован", заверяет командующий ВМС.

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", — сказал военный. Он добавил, что в Крыму осталось техники на два батальона БМП и два батальона БТР.

Призывники в Симферополе перед отправкой к месту службы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В Крыму ответили на требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

"Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", — отметил Воронченко.

В четверг в ходе встречи с главами российских СМИ и информагентств Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив, что она находится "в плачевном состоянии".

По его словам, украинские военные могут забрать десятки кораблей и самолетов, однако боезапас нельзя транспортировать, поэтому он подлежит утилизации на месте.

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В мире
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10 пользователей оставили 10 комментариев
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A. V.
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11.01.2018
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