В ВМС Украины ответили на слова Путина о передаче кораблей из Крыма

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", — сказал Воронченко. По его мнению, за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства", подчеркнул командующий украинских ВМС.

Воронченко также утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована. По его словам, из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль Константин Ольшанский. Кроме того, корвет Луцк был на ремонте, "но был практически отремонтирован", заверяет командующий ВМС.

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", — сказал военный. Он добавил, что в Крыму осталось техники на два батальона БМП и два батальона БТР.

"Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", — отметил Воронченко.

В четверг в ходе встречи с главами российских СМИ и информагентств Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив, что она находится "в плачевном состоянии".

По его словам, украинские военные могут забрать десятки кораблей и самолетов, однако боезапас нельзя транспортировать, поэтому он подлежит утилизации на месте.