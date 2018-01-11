США в четверг примут решение относительно санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Решение относительно санкций против Ирана, приостановленных по "ядерному соглашению", будет принято в четверг, сообщил директор госдепартамента США по политическому планированию Брайан Хук.

"Решение будет принято сегодня", — сказал Хук на пресс-конференции.

По его словам, президент Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон обсуждают этот вопрос в данный момент и обсуждали его на протяжении всей недели. Хук заявил также, что решение может быть объявлено либо в четверг вечером, либо в пятницу по вашингтонскому времени.