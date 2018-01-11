США проинформируют Россию и Китай об итогах встречи в Ванкувере по КНДР

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США проинформируют Россию и Китай об итогах встречи в Ванкувере по КНДР, заявил журналистам на брифинге директор по политическому планированию госдепа США Брайан Хук.

Он отметил, что Китай и Россия не были приглашены на встречу, поскольку не являются странами-участницами так называемого командования ООН, принимавшего участие в Корейской войне на стороне Южной Кореи.

"Мы предоставим им отчет по этой министерской встрече. И мы проводили дискуссии с РФ и Китаем по этой встрече", — сказал он.

По мнению Хука, Китай и Россия "будут приветствовать итог этой встречи".

"Северная Корея не была приглашена на встречу. Северная Корея не показала, что она готова отказаться от ядерного оружия", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января.

Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи".

Отмечается, что для участия во встрече в Ванкувере также направится глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.