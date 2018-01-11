США могут ввести новые санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США могут ввести новые санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов Стивен Мнучин.

"Вы можете ожидать появления дополнительных санкций", — сказал он на брифинге в Белом доме.