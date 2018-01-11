Серия землетрясений магнитудой до 6 произошла на юге Мьянмы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Серия землетрясений магнитудой от 5,3 до 6 произошла в четверг на юге Мьянмы, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки впервые были зафиксированы в 18.26 по времени UTC (21.26 мск). Эпицентр располагался в 37,5 километрах к западу от города Пуй. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Следом за ним последовали еще три толчка магнитудой 5,3 в 21.38, 21.42 и 21.44 мск.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.