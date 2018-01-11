МИД Бельгии призвал иранские власти не казнить преподавателя из Брюсселя

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на встрече с коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал иранские власти не применять смертную казнь к преподавателю университета из Брюсселя, который был признан в Иране виновным в шпионаже.

Власти Ирана в конце декабря подтвердили смертный приговор Ахмаду Резе Джалали, который был признан виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В коммюнике бельгийского МИД говорится, что на встрече в Брюсселе Рейндерс обсудил с Зарифом дело Джалали, заявив, что Бельгия принципиально выступает против смертной казни.

Джалали, родившийся в Иране, является специалистом в сфере ядерной медицины. До своего ареста весной 2016 года он проживал в основном в Швеции и работал в Брюссельском свободном университете в качестве приглашенного преподавателя.