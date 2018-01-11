МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пятерых туристов из Белоруссии в Ивано-Франковской области Украины оштрафовали за запрещенную в стране георгиевскую ленточку, сообщает украинское издание "Вести".

Отдыхавшие на горнолыжном курорте Буковель граждане Белоруссии — трое мужчин и две женщины — прикрепили георгиевскую ленту к лобовому стеклу автомобиля. "Местные жители и я попросили белорусов снять ее, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов, ветеранов АТО", — приводит газета слова местного депутата Андрея Марийчина.

По его словам, около 20 бывших участников военного конфликта в Донбассе приехали на пять минут раньше полицейских. "Так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать", — заявил Марийчин. Позднее суд оштрафовал их на максимальную сумму в 2250 гривен (около 80 долларов США. — Прим. ред.), уточняет издание.

На Украине с июня прошлого года действует закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа, повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.