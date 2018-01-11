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В Германии могут ввести обязательное посещение концлагерей

21:1011.01.2018
(обновлено: 21:11 11.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фотоВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Немецкие чиновники и эксперты обсуждают предложение о том, чтобы сделать посещение концентрационных лагерей обязательным для всех жителей Германии, в том числе для мигрантов, только приехавших в страну.

Бывший эсэсовец Оскар Гренинг на заседании суда в Люнебурге. 14 июля 2015
© AFP 2017 / Axel Heimken/ Pool
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С такой идеей ранее выступила немецкий политик палестинского происхождения Саусан Шебли. "Я считаю целесообразным, чтобы каждого, кто живет в этой стране, обязали посетить мемориальный комплекс концентрационного лагеря, хотя бы раз в жизни. Это касается также и тех, кто приехал к нам недавно. Посещения концентрационных лагерей должны стать составной частью курса интеграции", — сказала она изданию Bild am Sonntag.

Сама Шебли выросла в Германии и сделала в этой стране яркую политическую карьеру. В 2014 году она работала заместителем представителя Франк-Вальтера Штайнмайера, который тогда занимал пост главы МИД, а с 2016 года женщина служит в качестве государственного секретаря по международным делам и гражданской активности.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер поддержал предложение Шебли. "Я считаю, что посещение имеет смысл. Однако его нужно подготавливать соответствующим образом, и это точно касается людей, которые только приехали — конкретно тех, кто запросил убежище в Германии", — пояснил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Международный день памяти жертв фашизма

Свои сомнения на этот счет высказал министр образования федеральной земли Тюрингия Хельмут Хольтер. Он считает, что посещения концлагерей не стоит делать принудительными, поскольку больший эффект такое мероприятие возымеет при наличии у людей желания.

Директор фонда мемориалов Бранденбурга и глава музея и мемориала Заксенхаузен Гюнтер Морш заявил, что в данной теме не стоит прежде всего обсуждать детей мигрантов и беженцев. "У нас много немцев, которые проявляют больший национализм", — считает он.

Стоит отметить, что в целом идея не нова для Германии. Школьники в Баварии обязательно посещают мемориальный комплекс в Дахау или Флоссенбюрге.

После объявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в немецких городах прошли антисемитские и антиизраильские акции. Немецкое правительство выступило с осуждением этих демонстраций, на которых выдвигались антиизраильские лозунги и сжигались израильские флаги, назвав такие действия "постыдными".

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