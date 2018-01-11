Ситуацию с КНДР нужно решать только через диалог, заявил Путин

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ситуацию с КНДР нужно решать только через диалог с учетом реалий, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Надо исходить из реалий, из того, что есть. И, исходя из реалий, действовать крайне аккуратно. И если же ставить перед собой труднорешаемую задачу — денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры", — сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств.

"Думаю, что как бы сложно это не казалось, но это (денуклеаризация — ред.), в конечном итоге, возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, объединятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия", — отметил он.