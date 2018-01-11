Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма‍

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, заявил Владимир Путин.
По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу, сказал российский лидер.
Президент добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. Путин отметил, что Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре.
Президент также рассказал о современном состоянии российско-украинских отношений. Он назвал ненормальным положение, когда между двумя близки странами вместо конструктивного взаимодействия складывается ситуация, "которую мы наблюдаем сегодня". Российский лидер выразил надежду, что отношения нормализуются после решения вопроса о Донбассе.