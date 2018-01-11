Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма‍

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, заявил Владимир Путин.

"Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу, сказал российский лидер.

Президент добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. Путин отметил, что Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре.

Президент также рассказал о современном состоянии российско-украинских отношений. Он назвал ненормальным положение, когда между двумя близки странами вместо конструктивного взаимодействия складывается ситуация, "которую мы наблюдаем сегодня". Российский лидер выразил надежду, что отношения нормализуются после решения вопроса о Донбассе.