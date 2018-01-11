Путин заявил, что в США разыгрывают "российскую карту"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном, однако внутриполитическая ситуация в США не успокаивается, все время разыгрывается "российская карта", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это зависит не от нас (нормализация отношений — ред.). Мы готовы… однако внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы это с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается внутри политической жизни США, и все время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России", — сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств.