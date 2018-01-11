Британский супермаркет изъял из продажи кофе с изображением рабов на банке

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Крупная британская сеть супермаркетов Waitrose отказалась от продажи итальянской марки кофе Saquella после жалоб покупателя, который расценил изображения на упаковках как расистские, сообщает газета Daily Mirror.

По информации издания, посетитель супермаркета в Лондоне заметил на пачках кофе изображение работающих на кофейной плантации чернокожих рабов, за которыми наблюдает белый рабовладелец. Шокированный покупатель сообщил об этом руководству супермаркета и членам городского совета, после чего кофе был изъят из продажи.

"Мы сожалеем, если изображение, которое демонстрировалось на этом продукте, могло кого-либо оскорбить", — цитирует издание заявление представителей компании. По их словам, производитель кофе объяснил им, что картинка не является оскорблением и изображает историю производства кофе. Тем не менее, владельцы торговой сети приняли решение изъять продукт из продажи до тех пор, пока компания не представит новый дизайн упаковки.