Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын зарекомендовал себя "грамотным и зрелым" политиком.

"Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

Президент добавил, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы "ситуацию зачистить, загладить, успокоить".