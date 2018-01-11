Путин заявил о попытках вмешательства США во внутренние дела других стран

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела других и считают это нормой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что происходит с нашими СМИ, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки как минимум, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно", — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

"Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют", — добавил он. По его словам, РФ не собирается "никуда вмешиваться".