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Азербайджанцы провели митинг у здания МВД Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (113)
18:3811.01.2018
(обновлено: 18:59 11.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкСотрудник полиции Украины. Архивное фотоСотрудник полиции Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Залесский
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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Несколько сотен представителей азербайджанской диаспоры на Украине провели акцию протеста перед зданием МВД в Киеве. Как рассказал Sputnik Азербайджан председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президент Украинской ассамблеи нации Ровшан Тагиев, причиной митинга стала нераскрываемость похищений их соотечественников.

Михаил Саакашвили во время митинга у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Саакашвили: в киевском аэропорту прошел протест против похищения грузин
За последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто. Кроме того, участились случаи покушений.

По словам Тагиева, похищения носили массовый характер, что не может не беспокоить азербайджанцев Украины, ведь речь идет именно об их родных и близких.
Тагиев заявил, что к похищениям бизнесменов-азербайджанцев в Украине могут быть причастны транснациональные преступные группировки.

"На то, что это могут быть транснациональные группировки, указывают звонки, поступившие на телефоны родственников похищенных — они осуществлялись с территорий других стран. Тут вопрос состоит в том, почему похищения азербайджанцев не раскрываются", — сказал Тагиев.

Он отметил, что нет доказательств причастности ко всем этим преступлениям одной и той же банды.

Глава диаспоры предположил, что группировки могут быть связаны с чиновниками из правоохранительных структур, которые тормозят расследование дел. Однако причина нераскрываемости может заключаться и в недостаточном профессионализме сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что когда создавали новую полицию, очень много профессионалов были уволены с работы.

"Руководство МВД Украины встретилось с участниками акции. Нам сказали, что есть определенные зацепки, идет расследование, поэтому они не могут разглашать тайну следствия. Уверяют, что скоро раскроют похищения", — заявил Тагиев.

Однако, по его словам, несмотря на все это криминальные элементы продолжают оказывать давление на представителей азербайджанской диаспоры — бизнесменов в определенных регионах. Многие из них не решаются обращаться в полицию, потому что боятся.

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе МВД Украины, руководство министерства получило обращение участников акции протеста. Национальная полиция изучит факты по каждому указанному человеку: когда, где пропал, было ли заявление в полицию, на каком этапе расследование, открыто ли уголовное производство и по какой статье.

Информагентство отмечает, что в среду обращение было только зарегистрировано: чтобы его проверить и отработать понадобится время.

В сентябре 2016 года азербайджанцы уже проводили акцию протеста. Они потребовали от правоохранительных структур Украины представить отчетность о причинах низкой раскрываемости похищений людей, жертвами которых стали их соотечественники.

Ранее генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к украинскому коллеге Юрию Луценко в связи с участившимися случаями насилия в отношении азербайджанцев, проживающих в этой стране.

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Александр Григорьев
Это всё равно, что в нацисткой Германии пожаловаться шефу гестапо на похищения евреев.
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