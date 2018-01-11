ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс продлить действие закона о слежке за иностранцами и заверил, что случайной слежки за американцами при этом не будет.

"Я лично после того, как занял свой пост, распорядился исправить процесс раскрытия (личностей американцев, случайно попавших в базы данных слежки — ред.). Нынешнее голосование касается иностранной слежки за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Нам это нужно! Давайте действовать умно!", — написал Трамп в Twitter.

Палата представителей конгресса в четверг проголосует по законопроекту, который продлит действующие программы слежки за иностранцами на шесть лет с незначительными изменениями. При этом будет рассмотрена поправка, которая предлагает запретить Агентству национальной безопасности (АНБ), ФБР и другим спецслужбам читать сообщения американцев, которые могут оказаться в обширных базах разведданных, собираемых по всему миру.

Кроме того, группа сенаторов во главе с Рэндом Полом предложила "закон о правах США", призванный "покончить с тайными обысками звонков, электронных писем и других форм общения американцев".

Авторы закона заявляют, что под предлогом слежки за иностранцами, подозреваемыми в терроризме, спецслужбы могут незаконно получать доступ к сообщениям американцев. По их заявлению, это нарушает Четвертую поправку к Конституции США, запрещающую необоснованные обыски.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Спецслужбы США заявляют, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.