МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена обратиться в Совет Европы в связи с ограничением вещания российских телеканалов в Молдавии.

В среду, вопреки мнению президента страны Игоря Додона, закон о запрете в Молдавии трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач утвердил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

"По ситуации с ограничением вещания российских телеканалов в Молдавии наша комиссия обратится в Совет Европы, в частности, в Постоянный комитет СЕ по трансграничному вещанию. А также обязательно обратимся в парламенты европейских государств, в частности, в комитеты и комиссии по информационной политике, свободе слова, журналистике, чтобы они дали публичную оценку данному факту", — сказала РИА Новости Сутормина.

По ее словам, ограничение трансляции российского ТВ – это нарушение международных норм и демократических принципов свободы слова, прав человека на получение информации.

"Увы, эта ситуация сложилась из-за того, что парламент Молдавии всячески пытается насолить президенту республики, который выступает за налаживание контактов с Россией. Но страдать из-за этого будут люди, которые получат искаженное информационное пространство", — добавила член ОП РФ.