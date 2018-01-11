РИМ, 11 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Новый спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, известный итальянский политик Франко Фраттини в четверг в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что вклад России в приднестровское урегулирование будет оставаться позитивным, без чего достижение соглашения о примирении там невозможно.
Опыт, надежды, планы
"Я принял это назначение в интересах укрепления стабильности и безопасности в Европе в рамках итальянского председательства в ОБСЕ. У меня сложились весьма хорошие и проверенные временем отношения с российскими властями, которые, несомненно, в приднестровском урегулировании играют основополагающую роль. В свое время в качестве еврокомиссара я сделал многое и для Молдавии, работая в целях сближения этой страны с Евросоюзом, в частности, по визовым проблемам. Полагаю, что это поможет мне внести вклад в рассмотрение этого сложного досье, где еще остается немало нерешенных вопросов", — заявил Фраттини.
В этой связи спецпредставитель ОБСЕ выразил надежду на то, что в ближайшее время у него состоятся телефонные переговоры и непосредственные контакты с российским представителями, в том числе, и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которого он назвал своим другом. В ходе этих контактов Фраттини имеет в виду прояснить вопрос о том, каких конкретно целей можно было бы добиться в деле приднестровского урегулирования в ходе председательства Италии в ОБСЕ.
Вторым вопросом, который должен быть решен в ближайшее время, по мнению Фраттини, является проблема обеспечения свободы передвижения. "Ясно, что, если мы достигнем прогресса по этим двум направлениям, это принесет видимые и осязаемые результаты для обычных граждан. В свою очередь это может стать доказательством возможности достижения договоренности о примирении", — отметил он.
Деликатные проблемы ждут решения
Фраттини заметил, что помимо данных проблем существует еще немало деликатных вопросов, которые уже давно требуют своего решения.
"Безусловно, существуют и более деликатные вопросы, например, вопрос о статусе лиц, арестованных в ходе порой уже очень давних инцидентов и столкновений. Такие вопросы надо рассматривать шаг за шагом, один за другим. Но по трем названым сейчас мной темам, мы могли бы продвинуться вперед в ходе итальянского председательства", — подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.
Фраттини также обратил особое внимание на нынешний институциональный кризис, вызванный острыми разногласиями по поводу полномочий правительства и президента Молдавии.
"Этот внутренний конфликт властей должен быть преодолен. Я надеюсь на гибкость всех заинтересованных сторон, что отвечало бы интересам этой страны и ее граждан. Тогда и переговоры по приднестровскому урегулированию, которые длятся уже около 20 лет, можно было бы продвинуть вперед", — резюмировал Фраттини.
Потенциал ОБСЕ
В заключение известный политик выразил уверенность в том, что ОБСЕ, председательство в которой 1 января 2018 года перешло к Италии, способно содействовать решению многих важных международных проблем.
"Я согласился выполнять обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью на общественных началах в интересах Италии и всей Европы. Отмечу, что я всегда уделял большое внимание деятельности ОБСЕ. В частности, я был среди тех, кто в свое время занимался разрешением грузинского кризиса, многое сделал для того, чтобы миссия ОБСЕ действовала непосредственно на границах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Сейчас я опять имею возможность внести свой вклад в дело примирения и постараюсь сделать это", — заявил Фраттини.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.