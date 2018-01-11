Суд по делу о закрытии представительства ДНР в Марселе перенесли на 1 марта

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Суд французского города Экс-ан-Прованс перенес запланированные на четверг слушания по делу о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции на 1 марта, заявил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.

"Должны были рассматривать сегодня, но наш адвокат настоял на переносе. Теперь дата рассмотрения — 1 марта. Дело в том, что повестка пришла в разгар подготовки к Рождеству и адвокат не успел полноценно ознакомиться с делом, чтобы выстроить защиту", — сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2017 года Файяр сообщил РИА Новости, что получил повестку в суд Экс-ан-Прованса, который рассмотрит дело о закрытии представительства.

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября. В МИД Франции заявляли, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.